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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 12:32

Сбербанк стал одним из организаторов конференции «Инструменты поддержки промышленности-2017»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сбербанк выступил в числе организаторов региональной конференции «Инструменты поддержки промышленности-2017» – на мероприятии презентовали инструменты и формы поддержки промпредприятий, кластеров Челябинской области, налоговые льготы для инвесторов, а также меры господдержки российского экспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Конференция прошла при активном участии Министерства экономического развития и правительства Челябинской области. Также в числе организаторов – региональный Фонд развития промышленности, АНО «Центр кластерного развития Челябинской области», Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

В качестве ключевых спикеров форума выступили заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров и министр экономического развития Сергей Смольников.

«Высокий интерес к мерам господдержки промышленности и значительный экспортный потенциал региона определили не только завидное число участников конференции, но и конструктивную обратную связь с предложением конкретных рекомендаций, заслуживающих самого серьезного внимания, по развитию механизмов поддержки промышленной отрасли», – отметил директор ОГАУ «Фонд развития промышленности Челябинской области» Сергей Казаков.

В конференции приняли участие более 160 предприятий различных отраслей промышленности, такие как ОАО «ММК», АО «Конар», ГК «УРАКРАН», Челябинский компрессорный завод, Индустриальный парк «Станкомаш», обувная фабрика «Юничел».

«Большинство инвестиционных проектов на территории Челябинской области было реализовано при поддержке Сбербанка. Содействие развитию промышленного потенциала региона было и остается для нас приоритетным направлением в кредитной политике», – отметил заместитель управляющего Челябинским отделением Андрей Ручай, добавив, что Сбербанк имеет огромный опыт кредитования и финансирования инвестиционных проектов и оказывает поддержку в их реализации при наличии у клиента хорошей идеи и собственных средств в необходимом объеме.

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Теги: челябинская область, сбербанк, конференция, господдержка
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