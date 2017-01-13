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Агентство новостей Доступ 1 13 января 2017 года, 14:10

Сбербанк упростил оплату за детские сады


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинска теперь могут оплачивать услуги детских садов через Сбербанк, зная только номер учреждения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

В конце прошлого года банк при содействии Комитета финансов Челябинска запустил новый способ оплаты за детский сад без ввода реквизитов садика (ИНН, КПП, номер счета и другие). Теперь на внесение родительской платы за дошкольников нужно буквально две минуты и один клик. Оплатить можно любым удобным для себя способом – удаленно с помощью Сбербанк Онлайн или через банкоматы Сбербанка, которые есть практически везде, и многие доступны круглосуточно.

Порядок оплаты одинаковый как в банкоматах, так и в интернет-банке. В меню «Платежи» нужно выбрать раздел «Образование» и «Детские сады Челябинска», потом ввести номер садика и оплатить. В подтверждение оплаты остается чек. При оплате через банкомат чек печатается автоматически. При онлайн-платеже чек тоже можно распечатать или сразу отправить в бухгалтерию садика по электронной почте.

Новый упрощенный способ оплаты уже получил хорошие отзывы родителей и Комитета финансов Челябинска. За последние два месяца 2016 года жители Челябинска провели более 10 тыс. платежей за услуги детских садов. Пока сервис работает только для бюджетных организаций, но скоро им смогут воспользоваться и родители, чьи дети ходят в частные сады.

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Теги: детский сад, сбербанк, сбербанк онлайн, новости челябинска
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