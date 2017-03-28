Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сбербанк снизил ставки по продуктам «Военная ипотека – приобретение готового жилья» и «Военная ипотека – приобретение строящегося жилья» на 0,85 процентного пункта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С учетом снижения единая для этих продуктов ставка составит 10,9% годовых.

Кроме того, Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по военной ипотеке на 170 тыс. – до 2,22 млн. рублей.



«Срок рассмотрения заявки на получение жилищного займа по программе «Военная ипотека» в Сбербанке составляет всего 2-3 дня. Заявку на ипотечный кредит можно подать в офисах банка, агентствах недвижимости – партнерах Сбербанка, а участники зарплатных проектов могут это сделать через персонального менеджера», – отмечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Челябинского отделения Сбербанка Ирина Звонарева.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на официальном сайте банка, в разделе «Кредит на жилье».