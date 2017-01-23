Сбербанк продлил акцию «Одобряем мечты!» до 2018 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сбербанк продлил акцию по потребительскому кредитованию «Одобряем мечты!» с фиксированной и сниженной ставкой 13,9% годовых до 2018 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Дисконт по сравнению со ставками базовой линейки банка составляет до 7 процентных пунктов. Данная ставка одинакова для всех категорий заемщиков, в том числе новых клиентов, и распространяется на займы от 300 тыс. рублей на срок до пяти лет», – рассказали в пресс-службе банка.

Кредит выдается без комиссии, решение по выдаче банк сообщает в срок от двух часов до двух дней после подачи заявки. После одобрения кредит можно получить в течение 30 дней.

Срок действия предложения – до 31 января 2017 года.

Погашать кредит можно через банкоматы, интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в том числе досрочно и без комиссии.

Для подачи заявки на кредит можно обратиться в офисы банка или оформить онлайн – на сайте www.sberbank.ru, в разделе «Частным клиентам», или через приложение «Сбербанк Онлайн».