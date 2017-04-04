СКАНДАЛ. С челябинских банкротов пытаются взыскать налоги на списанные долги

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские банкроты бьют тревогу: с них пытаются взыскать налоги на уже списанные долги. Местные жители, которые еще не успели расслабиться после позитивного финала процедуры банкротства, получили новые «письма счастья» из банков – 13% от суммы кредита все же придется заплатить в казну страны. Челябинский юрист и эксперт ОНФ Вячеслав Курилин идет в суд, потому что уверен: все это незаконно. Подробнее – в материале Агентства новостей «Доступ».

В интернете набирает популярность ролик с историей местной жительницы Люции Шамсутдиновой. В 2014 году она взяла кредит, чтобы помочь сыну, попавшему в аварию, но в скором времени получила инвалидность и не смогла продолжать выплаты. В феврале 2017 года суд признал ее банкротом и списал долги. А в марте ей пришло письмо от банка, в котором сообщается, что она должна заплатить подоходный налог со списанной суммы, так как якобы получила «экономическую выгоду».

Женщина записала открытое видеообращение к главе Сбербанка Герману Грефу. Она недоумевает, в чем был смысл прохождения процедуры банкротства, если все равно осталась должна.

Недоумевает и известный челябинский юрист Вячеслав Курилин. Только он считает, что правильнее действовать и менять ситуацию через суд. Тем более, очевидно, что «все это незаконно».

«Это проблема не только челябинских банкротов, которых сейчас уже более 20 человек, это федеральная проблема. Получается, что люди обанкротились, но тут же снова угодили в долги. Долг на долг! Хотя согласно подпункту 63 пункта 1 статьи 217 Налогового Кодекса РФ, банкроты официально освобождаются от уплаты такого налога. В противном случае сам институт прощения долгов не имеет смысла, поскольку признанные судами неплатежеспособными граждане просто не могут платить этот НДФЛ и фактически снова приобретают статус неплатежеспособных», – комментирует эксперт.

Курилин уверен: банки преследуют карательную цель, им от этих 13% никакой выгоды. Такими методами кредиторы пытаются воздействовать на своих клиентов, чтобы те не пользовались процедурой банкротства.

По словам юриста, за последний месяц к нему поступило более 20 жалоб от огорченных банкротов. Юрист уже составил три иска в суд.