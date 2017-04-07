Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» объемом 15 млрд рублей

5 апреля состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-01R общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения 5 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев.



Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 8,7% годовых.

Совместно с Промсвязьбанком организатором выпуска выступил Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Сбербанк КИБ. Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 апреля 2017 года на Московской Бирже.

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 148 млрд рублей по состоянию на 01.01.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru