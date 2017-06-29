ПРЕЦЕДЕНТ. Многодетной маме из Челябинска списали долг 14 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 28 июня, Арбитражный суд Челябинской области подтвердил статус кредитного банкрота Дарьи Расторгуевой – молодая мама троих детей полностью освобождена от многомиллионного долга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на известного юриста, эксперта ОНФ по Челябинской области Вячеслава Курилина.

«Дарья была первой гражданкой России, которая подала заявление в суд о признании себя банкротом. Она первопроходец, поэтому мне как юристу было сложно. Был тяжелый период с арбитражным финансовым управляющим, процедура затянулась, как видите, почти на два года. Сейчас я веду дела около 100 южноуральских банкротов, в среднем, на процедуру уходит не более 4-5 месяцев», – комментирует Курилин.

Напомним, долги появились у челябинки, когда из-за бракованной партии станков разорился ее семейный бизнес. Несколько лет женщину преследовали коллекторы. Став банкротом, Дарья Расторгуева надеется вместе с мужем спокойно растить своих детей.

«Не нужно думать, что теперь Дарья не сможет взять ипотеку или кредит – закон этого не запрещает, но обязывает физлицо в течение пяти лет уведомлять кредитную организацию о том, что человек был признан банкротом», – подчеркнул юрист.

Сейчас большинство «клиентов» Курилина – пенсионеры. «Вот одна женщина обратилась ко мне с просьбой помочь ей стать банкротом. У нее кредит 390 тыс. рублей и ни одного дня просрочки. Но она потеряла работу и посчитала, что не сможет выплачивать эти деньги. По действующему закону человек обязан вступить в процедуру банкротства, если его долг превышает 500 тыс. рублей и три месяца просрочки. Но любой гражданин вправе подать заявление с любой суммой долга, если считает, что не может платить по кредиту», – разъяснил Курилин.

Напомним, в мае стало известно, что лидер челябинского отделения «Общероссийского народного фронта» Денис Рыжий не будет признан банкротом и сохранит руководящую должность – кредиторы согласились с планом реструктуризации, по которому получат в 26 раз меньше того, что он им должен.