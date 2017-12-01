Дефицит бюджета Челябинской области сократился на 1,2 млрд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Планируемый в 2017 году дефицит региональной казны сократился на 1,2 млрд рублей – корректировки в областной закон о бюджете утвердили депутаты Законодательного Собрания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минфина.

По словам первого замминистра финансов Челябинской области Антона Прыгунова, дефицит сокращается в связи с уточнением ожидаемого исполнения расходов. Планируется поступление дополнительных трансфертов из федерального бюджета в сумме 22,3 млн рублей, а также их уменьшение по отдельным направлениям на 7,8 млн рублей.

С учетом внесенных изменений параметры областного бюджета на 2017 год составят: по доходам – 141 млрд рублей, по расходам – около 142 млрд рублей, дефицит – 1,3 млрд рублей.

Напомним, что принятый в первом чтении проект бюджета на 2018 год сформирован с беспрецедентными суммами по доходам и расходам. Впервые за 10 лет доходы областной казны на начало года составят 139 млрд рублей.