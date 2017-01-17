Дефицит бюджета-2016 снижен в 52 раза в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дефицит бюджета Челябинской области в 2016 году удалось снизить в 52 раза – до 166 млн рублей с планируемых 8,7 млрд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.

«К минимуму сведен размер дефицита областного бюджета. С планируемых 8,7 млрд рублей по итогам года он снизился до 166 млн рублей и покрыт за счет собственных остатков. Брать банковские кредиты на эти цели не пришлось», – рассказал министр Андрей Пшеницын.

По его словам, собственные налоговые и неналоговые доходы Челябинской области за 2016 год выросли на 9% и составили 108,1 млрд рублей. Основной прирост поступлений обеспечен налогами на прибыль и имущество организаций, на доходы физических лиц и по упрощенной системе налогообложения, а также поступлениями акцизов.

Еще один итог 2016 года, по словам Андрея Пшеницына, снижение объемов госдолга региона. По сравнению с началом года обязательства области сократились на 15% – с 33,4 млрд до 28,5 млрд рублей. Причем, региону удалось рассчитаться с частью коммерческих займов, не прибегая к новым заимствованиям в банках. Кроме того, на уменьшение госдолга повлияло прекращение обязательств по отдельным госгарантиям, а также стабильное погашение инвесторами своих долгов перед банками, уточнили в министерстве.