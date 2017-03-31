Челиндбанк проводит акцию по ипотечному кредитованию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» сообщает о старте с 1 апреля акции «Ипотека легкая на подъем!» – сниженные ставки будут действовать ровно четыре месяца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».



В период действия акции клиенты могут оформить ипотечные кредиты по сниженной ставке на покупку квартиры, жилого дома с земельным участком, на приобретение квартиры на этапе строительства, а также рефинансировать полученный ранее в другом банке ипотечный кредит.

Как рассказали в банке, на размер процентной ставки не влияют ни кредитная история, ни вид дохода, ни уровень образования заемщика, ни наличие страхования. Более того, на время действия акции отменено требование по заключению договора личного и имущественного страхования.

«Процентная ставка зависит только от размера первоначального взноса и срока кредитования и составляет от 11,5% до 12,25% годовых. Кредит на строительство квартиры до государственной регистрации предоставляется по ставке 13,25% годовых, после оформления права собственности на квартиру начинает действовать ставка от 11,5% до 12,25% годовых», – говорится в сообщении.

Кредиты в рамках акции предоставляются сроком до 15 лет, первоначальный взнос – от 15% стоимости приобретаемой недвижимости на вторичном рынке и от 20% – при приобретении квартиры на этапе строительства. В качестве первоначального взноса и при погашении ипотечного кредита могут быть использованы средства материнского капитала.

Ипотечные кредиты по акции можно оформить до 31 июля 2017 года в любом отделении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».