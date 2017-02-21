Бюджет Челябинской области увеличился на 3,2 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бюджет Челябинской области увеличился на 3,2 млрд рублей – рост стал возможен за счет дополнительных трансфертов из федерального бюджета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» по итогам февральского заседания Заксобрания.

Как рассказал заместитель министра финансов региона Антон Прыгунов, 1 млрд 376 млн рублей пойдет на господдержку сельхозтоваропроизводителей, 592,8 млн – на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными медицинскими изделиями и детей-инвалидов лечебным питанием, 309 млн – на развитие сети автодорог, 184,3 млн – на оказание высокотехнологичной медпомощи, 182,3 млн – господдержку малого и среднего бизнеса, 175,8 млн – на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Также 140,7 млн рублей предусмотрено на компенсацию пожилым гражданам взносов на капремонт, 59,5 млн – предоставление молодым семьям выплат на покупку или строительство жилья, 53,4 млн – единовременные выплаты соцработникам.

Кроме того, предусматривается направление 1 млрд 386 млн рублей на увеличение дорожного фонда области на 2017 год – на сумму остатков средств фонда на 1 января 2017 года.

Учитывая внесенные изменения, параметры бюджета будут следующими: доходы – 126 млрд 659 млн рублей, расходы – 136 млрд 659 млн рублей, дефицит – 10 млрд рублей.