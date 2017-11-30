Южноуральские парламентарии приняли в первом чтении «закон об экологической совести»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области в первом чтении одобрили поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций», которые предоставят налоговый вычет экологически ответственным предприятиям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Проект закона предусматривает освобождение от налога на движимое имущество малого и среднего бизнеса, а также лизинговых компаний, которые предоставляют оборудование субъектам МСБ. Будет действовать льготная ставка для организаций, работающих в сфере железнодорожных перевозок, что позволит сдержать рост тарифов на логистику и перевозку южноуральцев. Компании, которые заключили соглашение с правительством региона и реализовали мероприятия по уменьшению вредного воздействия на экологию, смогут рассчитывать на налоговый вычет.

«Крупным предприятиям, которые сегодня загрязняют воздух, предоставят стимул и мотивацию. Им предлагается вкладывать деньги в улучшение природоохранных мероприятий и получить на эту сумму налоговый вычет. Мы выполняем поручение губернатора Бориса Дубровского, чтобы увязать крупный бизнес с улучшением экологии. Это резонансная тема, которая волнует жителей Челябинской области. Кроме того, введены льготы для ЮУЖД, и парламентарии надеются, что это позволит железнодорожникам не повышать стоимость проезда на пригородном транспорте в летнее время», – сообщил председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

По словам Мякуша, к следующему чтению будут учтены пожелания промышленных предприятий, которые не согласны с действующей формулировкой законопроекта. По словам президента «Южуралзолото ГК», депутата Заксобрания Константина Струкова, бизнесмены, работающие в добывающей промышленности, не ощущают на себе налоговых льгот, хотя многие из них постоянно вкладываются в природоохранные мероприятия.

Вице-спикер Заксобрания Константин Захаров пояснил, что в 2013 году в федеральном законодательстве появилось понятие налога на движимое имущество, одновременно была введена льгота, для того чтобы промышленники не платили налоги после покупки нового оборудования. С 1 января 2018 года субъекты РФ сами будут определять, платить этот налог или нет. В 2018 году ставка будет равна 1,1%, с 2019 года – 2,2%.

«Законопроект позволит освободить от уплаты налога на движимое имущество малый и средний бизнес. Это 142 тыс. субъектов в Челябинской области. Те предприятия, которые занимаются природоохранными мероприятиями, смогут получить налоговый вычет. Однако промышленники считают это недостаточным и говорят, что их нужно освобождать минимум на 3 года от этого налога», – пояснил Захаров.

Директор индустриального парка ММК, депутат Владимир Дремов пообещал, что парламентарии вместе с промышленниками доработают инициативу так, чтобы предприятия получили не налоговый вычет, а полное обнуление ставки.

Добавим, что внесенный губернатором Борисом Дубровским законопроект челябинские блогеры назвали «законом об экологической совести».