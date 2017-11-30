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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 14:00

Малый и средний бизнес Челябинской области могут освободить от налога на движимое имущество


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства региона от налога на движимое имущество – соответствующие предложения правительство направило в Законодательное Собрание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото ИА «Повестка дня»

Предложение нацелено на дальнейшее улучшение инвестклимата на Южном Урале.

«Освободить малый и средний бизнес от налога на движимое имущество мы решили с расчетом на дальнейшее улучшение инвестклимата в Челябинской области и ускорение реализации инвестиционных проектов на территории нашего региона», – подчеркнул Борис Дубровский.

Также предлагается освободить от уплаты данного вида налогов лизинговые компании, передавшие движимое имущество субъектам малого и среднего предпринимательства. Проект закона предусматривает также пониженную ставку по налогу на движимое имущество организаций, работающих в сфере железнодорожных междугородних и международных пассажирских и грузовых перевозок, что позволит избежать или минимизировать рост тарифов на транспортную логистику для бизнеса и перевозку южноуральцев, сообщает пресс-служба губернатора.

Теги: борис дубровский, инвестклимат, новости челябинской области, поддержка предпринимателей
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