Малый и средний бизнес Челябинской области могут освободить от налога на движимое имущество

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства региона от налога на движимое имущество – соответствующие предложения правительство направило в Законодательное Собрание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото ИА «Повестка дня»

Предложение нацелено на дальнейшее улучшение инвестклимата на Южном Урале.

«Освободить малый и средний бизнес от налога на движимое имущество мы решили с расчетом на дальнейшее улучшение инвестклимата в Челябинской области и ускорение реализации инвестиционных проектов на территории нашего региона», – подчеркнул Борис Дубровский.

Также предлагается освободить от уплаты данного вида налогов лизинговые компании, передавшие движимое имущество субъектам малого и среднего предпринимательства. Проект закона предусматривает также пониженную ставку по налогу на движимое имущество организаций, работающих в сфере железнодорожных междугородних и международных пассажирских и грузовых перевозок, что позволит избежать или минимизировать рост тарифов на транспортную логистику для бизнеса и перевозку южноуральцев, сообщает пресс-служба губернатора.