Экологически ответственному бизнесу предоставят льготы по налогу на имущество в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Законодательное Собрание Челябинской области внесен законопроект, который предусматривает льготы по налогу на имущество для экологически ответственных предприятий, – инициатором поправок стал губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«У правительства региона были идеи, и я удовлетворен тем, что они вылились в конкретные предложения и механизмы реализации. Чистый воздух в промышленных городах Челябинской области в приоритете у наших людей, и мы готовы добиваться этого, несмотря на тот факт, что предложенные нами налоговые льготы приведут к потере части доходов областного бюджета», – подчеркнул Борис Дубровский.

По распоряжению губернатора подготовкой проекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители Минэкономразвития, Минэкологии и курирующие их вице-губернаторы.

Законопроектом предусматривается снижение, вплоть до полного обнуления, налога на движимое имущество тем предприятиям, которые заключили соглашение с правительством региона и реализовали мероприятия по уменьшению вредного воздействия на экологию, а также внедрение наилучших доступных технологий.

Речь идет о сокращении выбросов, термической обработке и очистке газов, обезвреживании отходов, улучшении режимов сжигания топлива, улавливании и утилизации загрязняющих веществ.