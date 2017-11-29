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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 17:17

Экологически ответственному бизнесу предоставят льготы по налогу на имущество в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Законодательное Собрание Челябинской области внесен законопроект, который предусматривает льготы по налогу на имущество для экологически ответственных предприятий, – инициатором поправок стал губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«У правительства региона были идеи, и я удовлетворен тем, что они вылились в конкретные предложения и механизмы реализации. Чистый воздух в промышленных городах Челябинской области в приоритете у наших людей, и мы готовы добиваться этого, несмотря на тот факт, что предложенные нами налоговые льготы приведут к потере части доходов областного бюджета», – подчеркнул Борис Дубровский.

По распоряжению губернатора подготовкой проекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители Минэкономразвития, Минэкологии и курирующие их вице-губернаторы.

Законопроектом предусматривается снижение, вплоть до полного обнуления, налога на движимое имущество тем предприятиям, которые заключили соглашение с правительством региона и реализовали мероприятия по уменьшению вредного воздействия на экологию, а также внедрение наилучших доступных технологий

Речь идет о сокращении выбросов, термической обработке и очистке газов, обезвреживании отходов, улучшении режимов сжигания топлива, улавливании и утилизации загрязняющих веществ. 

Теги: челябинская область, выбросы, экология, борис дубровский, промышленность челябинской области, налоговые льготы, год экологии
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