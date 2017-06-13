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Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 16:40

В Челябинской области закончена посевная кампания


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские аграрии завершили посевную кампанию – посев яровых культур произведен на 1 млн 649,5 тыс. гектаров (на 15 тыс. га больше, чем в прошлом году), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Несмотря на холодную и влажную погоду, основные посевные работы были проведены в оптимальные агрономические сроки – с 10 мая по 1 июня. Тем самым, по словам министра сельского хозяйства Челябинской области Сергея Сушкова, заложены основы для получения хорошего урожая.

«Впереди ответственное время, чтобы получить и собрать урожай нужного качества. Кроме того, необходимо сосредоточиться на своевременной заготовке качественных кормов, обработке паров и освоении неиспользуемых земельных участков», – отметил Сушков.

Добавим, аграрии Челябинской области увеличивают посевы зерновых и зернобобовых культур второй год подряд. «В текущем году клин яровых зернобобовых составил 1 млн. 349 тыс. га, на 8,5 тыс. га больше плана и на двадцать с лишним тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. На 10 тыс. гектаров больше запланированного посеяно пшеницы – 925 тыс. гектаров. Пшеницы твердых сортов – дурума – посеяно также на 15 тыс. больше прошлогоднего – 152 тыс. га», – говорится в сообщении.

Также выросли посевы гречихи (на 2,8 тыс. га, до 33,4 тыс. га), гороха (с 9 тыс. га до 15 тыс. га), люпина белого на зерно (в три раза, до 1,2 тыс. га).

На 102% хозяйства выполнили план по картофелю. Сев овощей еще завершается, осталось посеять чуть более ста гектаров моркови, свеклы и лука.

Прошедшие дожди должны способствовать получению хорошего урожая, говорят в ведомстве.

В наступивший летний период на первый план выходит обработка полей от сорняков, болезней и вредителей, а также заготовка кормов. Предстоит подготовить под посев будущего года более 300 тыс. гектаров паровых полей и заготовить не менее 32 центнеров кормовых единиц различных кормов на одну условную голову крупного рогатого скота.

По оценке начальника управления по развитию растениеводства Юрия Засыпкина, задачи по проведению посевной кампании были успешно решены благодаря техническому оснащению предприятий, высокому современному уровню сельскохозяйственной техники и хорошей организации работ.

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Теги: челябинская область, минсельхоз, посевная кампания
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