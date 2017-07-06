Чт, 06.07.2017, 18:40 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 17:55

В Бакале и Верхнем Уфалее появится около 2 тыс. рабочих мест


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Бакале и Верхнем Уфалее (Челябинская область) появится около 2 тыс. рабочих мест – по словам губернатора Бориса Дубровского, в этих моногородах формируется пул резидентов ТОСЭР, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Борис Дубровский отметил, что не только от статуса ТОСЭР зависит успех территорий, а в первую очередь, от эффективной работы по привлечению инвесторов на эти площадки. О текущем статусе в южноуральских моногородах участников проинформировала заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева. По ее словам, согласование в рамках рабочей группы Минэконормазвития России прошли четыре заявки на создание ТОСЭР от Челябинской области.

Так, в Бакале, который уже получил статус, начал работу первый резидент. Это компания «Легпром», которая намерена организовать швейное производство для нужд министерства обороны РФ. Всего же рассматривается три инвестиционных проекта потенциальных резидентов ТОСЭР Бакала. В результате их реализации в течение 10 лет планируется создать 1 тыс. рабочих мест. По словам Ирины Акбашевой, в том числе рассматривается проект инвесторов из Уфы по созданию производства гранулированного чугуна.

«Заявка по Озерску и Снежинску находится на последнем согласовании в Минюсте», – уточнила Акбашева.

Дубровский: 16 моногородов Челябинской области могут получить статус ТОСЭР

Постановления правительства РФ о присвоении статуса ожидает Верхний Уфалей. В настоящее время с потенциальными резидентами ТОСЭР заключены соглашения о намерениях по реализации 12-ти инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест. Так, первым резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее может компания, готовая организовать производство щелочных марганцево-цинковых элементов и гарантирующая создание 120 рабочих мест.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, борис дубровский, новости верхнего уфалея, тосэр, новости бакала
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 605
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 16:58
В 10 раз выросли поступления с продажи алкоголя в казну Южного Урала в 2017 году
сегодня, 15:42
Усть-Катав получит 1,6 млрд рублей на реализацию амбициозного проекта
сегодня, 14:30
Чистый воздух, прозрачное водохранилище: в 2017 ММК вложит в экологию рекордную сумму
сегодня, 14:05
ЧМК выходит на рынок Беларуси
сегодня, 10:39
Ко Дню металлурга на ММК запустят большой промышленный пылесос
сегодня, 09:47
Региональный экспортный стандарт введут в Челябинской области
вчера, 12:26
«Челябэнерго» повысило надежность электроснабжения потребителей Варненского района
вчера, 09:48
Компания «Мечел-Материалы» пополняет парк спецтехники краном «Челябинец»
04 июля, 13:02
Почти 5 тыс. тонн рыбы планируют вырастить на Южном Урале в 2017 году
04 июля, 11:28
Росреестр Южного Урала рассмотрел около 6 тыс. заявлений о пересмотре кадастровой стоимости
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость