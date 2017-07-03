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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 11:17

Дубровский: в Бакале официально появился первый резидент ТОСЭР


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Бакале (Саткинский район) официально появился первый резидент ТОСЭР – им стала компания «Легпром», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Он заявил о включении в федеральный реестр резидентов ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития) первой компании, планирующей развивать свой бизнес на территории Бакала.

«Это компания "Легпром", которая специализируется на выпуске одежды и спецодежды. В первый год она планирует создать до 75 рабочих мест, при полномасштабной реализации проекта – до 200», – подчеркнул глава региона.

Дубровский поручил Главному управлению по труду и занятости области «оказать всемерное содействие в подборе персонала, а также приступить к реализации программ обучения и переобучения жителей Бакала под потребности инвестора».

Напомним, статус территории опережающего социально-экономического развития присвоен Бакалу в марте 2017 года. Компания «Легпром» включена в федеральный реестр резидентов ТОСЭР министерства экономики России 30 июня текущего года. Статус резидента ТОСЭР позволяет инвестору воспользоваться целым рядом налоговых и инфраструктурных преференций.

Ранее сообщалось, что межведомственная рабочая группа при Минэкономе России приняла положительное решение по присуждению статуса ТОСЭР Верхнему Уфалею, где из-за остановки деятельности градообразующего предприятия – «Уфалейникеля» – сложилась неблагоприятная ситуация с занятостью населения.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, тосэр, новости бакала
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