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Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 10:02

В Минэкономе РФ одобрили превращение Верхнего Уфалея в ТОСЭР


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Межведомственная рабочая группа при министерстве экономики России приняла положительное решение по присуждению Верхнему Уфалею статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

«Следующий шаг – постановление правительства Российской Федерации о присуждении Верхнему Уфалею статуса территории опережающего социально-экономического развития», – цитирует главу региона его пресс-служба.

При этом губернатор призвал коллег «не снижать темпов подготовительной работы». «Мы должны уже сейчас отрабатывать все вопросы с потенциальными резидентами ТОСЭР, реализация проектов которых позволит создать несколько сотен рабочих мест», – подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, ранее Борис Дубровский поручил экономическому блоку регионального правительства ускорить работу по подготовке заявки для получения статуса ТОСЭР, где из-за остановки деятельности градообразующего предприятия «Уфалейникель» сложилась неблагоприятная ситуация с занятостью населения.

Напомним, с 1 апреля 2017 года «Уфалейникель» остановил производство на неопределенный срок и сократил около 2 тыс. сотрудников. Ожидается, что в июле акционеры примут решение о ликвидации предприятия. Между тем, два предприятия готовы инвестировать более 1 млрд рублей в Верхнем Уфалее – реализация их проектов обеспечит рабочие места уволенным никельщикам.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, новости верхнего уфалея, минэкономразвития, тосэр, уфалейникель
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