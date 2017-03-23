«Уралмрамор» заявил о намерении взять в аренду «Уфалейникель»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Гендиректор ООО «Уралмрамор» Юрий Абдурахимов заявил о намерении арендовать «Уфалейникель» (ОАО, входит в «Русникель», Верхний Уфалей), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сейчас специалисты "Уралмрамора" проводят анализ экономической эффективности. По нашим расчетам, местной сырьевой базы хватит на то, чтобы работать примерно 5-6 лет. Верхний Уфалей очень ждет присвоения городу статуса ТОСЭР, но при этом мы не сидим сложа руки. Стараемся предлагать свои решения проблемы», – сказал Абдурахимов.

Напомним, в начале марта «Уфалейникель» уведомил Главное управление по труду и занятости населения о планируемом сокращении около 2 тыс. сотрудников в июне-июле текущего года. С 1 апреля собственник предприятия планирует остановить две работающие печи и приступить к консервации производства. К осени там останется примерно 270 сотрудников, которые будут задействованы на обслуживании котельной и реализации мероприятий по обеспечению консервации. По информации мэрии Верхнего Уфалея, уровень безработицы на начала марта составляет 4,6%.

«В мае планируем установку нового оборудования по выпуску микрокальцита – это высококачественный минеральный наполнитель, используемый в различных отраслях промышленности. Нужна будет бригада монтажников – около 10-20 человек на летний период. Принять людей на эти вакансии планируем в рамках программы по созданию временных рабочих мест», – добавил гендиректор ООО «Уралмрамор» по итогам рабочей встречи с председателем Общественной палаты Челябинской области Олегом Дубровиным.

«Верхнему Уфалею пока не присвоен статус ТОСЭР, этот вопрос должен решиться в конце мая. Между тем, моногород испытывает серьезные трудности. С 1 апреля планируется увольнение около 2 тыс. человек. Это огромная цифра, но допустить всплеска безработицы нельзя. Решением этой проблемы занимается губернатор Борис Дубровский: в городе запускается программа по созданию временных рабочих мест. Общественная палата региона также не может оставаться в стороне, нужны конкретные предложения», – прокомментировал Дубровин.

В настоящее время в федеральном Минэкономразвития находится заявка на получение Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которая предусматривает создание более 700 рабочих мест.