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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 15:56

Моногороду Верхний Уфалей региональное правительство нашло 14 инвесторов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область сформировала заявку Верхнего Уфалея для получения статуса ТОСЭР – в нее включены предложения 14 инвесторов, которые готовы выступить в качестве резидентов и создать более 1 тыс. рабочих мест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Региональное правительство направило в министерство экономического развития РФ заявку на получение Верхнеуфалейским городским округом статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)», – сообщил министр экономического развития региона Сергей Смольников.

По его словам, заявка включает предложение 14 инвесторов, которые выразили готовность выступить в качестве резидентов ТОСЭР и сформировать в Верхнем Уфалее более 1 тыс. рабочих мест.

В сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области также отмечается, что в настоящий момент ведутся переговоры с тремя компаниями, потенциально готовыми выкупить «Уфалейникель» у нынешнего собственника. «Сейчас завод временно приостановил производство продукции ввиду экономической нецелесообразности деятельности. Более 700 сотрудников отправлены в простой, свыше 500 получили уведомления о сокращении», – уточнили в администрации главы региона.

Ранее сообщалось, что «Уфалейникель» (ОАО, входит в «Русникель», Верхний Уфалей) уведомил Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области о планируемом сокращении 2 тыс. сотрудников в июне-июле текущего года.

Добавим, в начале марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в Бакале (Саткинский район, Челябинская область).

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Теги: новости челябинска, новости верхнего уфалея, безработица, рынок труда, тосэр, массовые увольнения
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