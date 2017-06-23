Стальные канаты ММК-Метиз успешно прошли сертификацию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Продукция ММК-Метиз (Магнитогорск, Челябинская область) успешно прошла сертификацию – качество стальных канатов компании соответствует требованиям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На ОАО «ММК-Метиз» проведена обязательная сертификация канатов стальных по ГОСТ 3241 и сортаментным стандартам и добровольная сертификация канатов стальных талевых для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения по ГОСТ 16853-88.

Данный вид продукции был признан полностью соответствующим обязательным требованиям, предъявляемыми соответствующими нормативными документами, что обеспечивает безопасность для жизни и здоровья людей.

Канаты ММК-Метиз готовы для дальнейшего использования во всех сферах жизнедеятельности и областях промышленности – для подъема и транспортировки грузов, выполнения грузоподъемных операций с применением кранов или других грузоподъемных устройств, для применения в условиях абразивного износа и агрессивных сред в шахтах, на экскаваторах, скиповых подъемниках доменных печей, в канатных лифтах, на подвесных канатных дорогах.

По итогам сертификации получены три сертификата соответствия.