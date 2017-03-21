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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 11:40

Сокращенным работникам «Уфалейникеля» предложат стать фермерами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство Челябинской области разрабатывает программу по созданию временных рабочих в Верхнем Уфалее, где градообразующее предприятие планирует сократить около 2 тыс. сотрудников – в частности, изучается вопрос открытия многопрофильного фермерского хозяйства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Учитывая сложное положение дел в моногороде, региональное правительство разрабатывает программу создания временных рабочих мест. Средства на это могут быть выделены из резерва. В кабмин и Минтруда страны направлены предложения по подключению механизмов компенсации затрат тем компаниям, которые сформируют на территории городского округа новые рабочие места», – сообщил губернатор Борис Дубровский, которого цитирует его пресс-служба.

В частности, министерство сельского хозяйства Челябинской области оценит перспективы создания на территории города эко-парка и многопрофильного фермерского хозяйства. С подобными инициативами выступило руководство Верхнего Уфалея. 

Напомним, в начале марта «Уфалейникель» (ОАО, входит в «Русникель», Верхний Уфалей) уведомил Главное управление по труду и занятости населения о планируемом сокращении 2 тыс. сотрудников в июне-июле текущего года.

С 1 апреля 2017 года собственник предприятия планирует остановить две работающие печи и приступить к консервации производства. К осени там останется примерно 270 сотрудников, которые будут задействованы на обслуживании котельной и реализации мероприятий по обеспечению консервации. По информации городских властей, уровень безработицы на начала марта составляет 4,6%.

В настоящее время в федеральном Минэкономразвития находится заявка на получение Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которая предусматривает создание более 700 рабочих мест.

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Теги: новости челябинска, новости верхнего уфалея, безработица, рынок труда, тосэр, массовые увольнения
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