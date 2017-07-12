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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 10:13

РМК начала разработку Томинского месторождения меди


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Русская медная компания (РМК) начала разработку Томинского месторождения меди – торжественная церемония, посвященная этому событию, состоялась 11 июля в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Старт разработке Томинского месторождения меди дали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин. Церемония прошла на стенде «Медный дом РМК». В мероприятии также приняли участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и член совета директоров РМК Тимербулат Каримов.

Томинское месторождение медно-порфировых руд находится в Сосновском районе Челябинской области. Открыто в 1957 году. Оно входит в 50 самых крупных месторождений в мире, запасы месторождения оцениваются в 660 млн тонн руды.

Русская медная компания планирует возвести на месторождении Томинский горно-обогатительный комбинат, который обещает стать одним самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Инвестиции в проект превысят 65 млрд рублей.

В состав комбината войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Предполагается, что Томинский ГОК будет перерабатывать 28 млн тонн медно-порфировой руды в год и выпускать до 500 тыс. тонн медного концентрата.

На будущем комбинате РМК планирует внедрить стандарт «Умная медь», который предполагает максимально эффективное, высокотехнологичное и безопасное производство.

Инновационные технологии, которые будут задействованы на Томинском ГОКе, позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди 0,4%.

Кроме того, соблюдение стандарта предполагает максимально бережное отношение к окружающей среде. В частности, для сокращения образования пыли и возвращения ее в производственный оборот на всех основных участках фабрики будет установлено аспирационное оборудование. А замкнутая система водоснабжения производства позволит многократно использовать технологическую воду после цикла очистки. Таким образом, исключается попадание производственных стоков в природные водоемы.

«Умная медь». РМК раскрыла секреты своей инвесткампании в Челябинской области

«Сегодня был дан старт разработке Томинского медного месторождения, и в самое ближайшее время мы планируем приступить к возведению Томинского горно-обогатительного комбината. Этот масштабный проект важен не только для нас, но и имеет стратегическое значение для развития всей цветной металлургии страны. Запуск производства будет способствовать развитию отечественной минерально-сырьевой базы и позволит России укрепить свои позиции на международном рынке. В процессе разработки проекта мы изучали лучшие мировые практики производства и уверены в том, что Томинский ГОК станет самым "умным" предприятием отрасли. А это значит – самым безопасным, высокотехнологичным и ответственным», – комментирует председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин.

Томинский ГОК включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденную приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.05.2014 года № 839.

Проект даст импульс развитию промышленного потенциала Челябинской области, обеспечит создание новых рабочих мест и рост качества жизни в регионе благодаря налоговым отчислениям в бюджет.

Общая сумма налоговых отчислений за время работы Томинского ГОКа составит порядка 120 млрд рублей.

На Томинском ГОКе будет создано 1 200 рабочих мест. Приоритет в трудоустройстве будет отдаваться жителям Сосновского и Коркинского районов, а также жителям Челябинска. Дополнительно до 3 000 рабочих мест может быть создано в организациях-контрагентах будущего комбината.

В 14 километрах от будущего комбината находится Коркинский угольный разрез – крупнейшая в Европе горная выработка глубиной 500 м и 3 км в диаметре. Эндогенные пожары и оползни Коркинского разреза являются серьезной экологической проблемой.

По проекту РМК закладочный материал, произведенный на комбинате из хвостов обогащения, будет транспортироваться по трубопроводу в Коркинский разрез, чтобы заполнить пространство выработки и таким образом ликвидировать опасный объект. В результате удастся потушить эндогенные пожары и обеспечить устойчивость бортов разреза.

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