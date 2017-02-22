Прогноз Moody's по рейтингам ММК изменен с негативного на стабильный

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг ОАО «ММК» и рейтинг вероятности дефолта ОАО «ММК» на уровне Ba1 и Ba1–PD соответственно – прогноз по данным рейтингам был пересмотрен с «негативного» на «стабильный», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Агентство отмечает, что стабильный прогноз в отношении рейтинга компании соответствует стабильному прогнозу по суверенному рейтингу России. Прогноз отражает ожидания Moody’s в отношении того, что конкретные кредитные факторы, включая операционную и финансовую деятельность, положение на рынке и ликвидность, будут устойчиво соответствовать рейтингу компании.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила 5,630 млрд долларов, EBITDA – 1,956 млрд долларов.