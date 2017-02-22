Ср, 22.02.2017, 14:24 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 12:42

Прогноз Moody's по рейтингам ММК изменен с негативного на стабильный


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг ОАО «ММК» и рейтинг вероятности дефолта ОАО «ММК» на уровне Ba1 и Ba1–PD соответственно – прогноз по данным рейтингам был пересмотрен с «негативного» на «стабильный», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Агентство отмечает, что стабильный прогноз в отношении рейтинга компании соответствует стабильному прогнозу по суверенному рейтингу России. Прогноз отражает ожидания Moody’s в отношении того, что конкретные кредитные факторы, включая операционную и финансовую деятельность, положение на рынке и ликвидность, будут устойчиво соответствовать рейтингу компании.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила 5,630 млрд долларов, EBITDA – 1,956 млрд долларов.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, рейтинг, новости магнитогорска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 541
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 09:30
Рынок труда Челябинска продолжает испытывать трудности
вчера, 16:57
Магнитогорск оказался среди лучших территорий РФ по организации социальной благотворительности
вчера, 16:07
Контролеры выявили неэффективное использование бюджетных средств на 1 млрд рублей
вчера, 15:35
КСП сформирует инспекцию по аудиту закупок
вчера, 12:21
Группа «РВМ Капитал» станет инвестором предпроектной подготовки строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург
вчера, 10:52
«Юничел» стал обладателем Национальной премии «Золотое веретено»
20 февраля, 16:28
Аграрии Челябинской области получат 100 млн на обновление техники в 2017 году
17 февраля, 11:04
«Челябэнерго» построил электрические сети для новостроек в Советском районе
17 февраля, 10:20
«Уралавтоприцеп» полностью погасил 3-миллионный долг перед поставщиком газа
16 февраля, 14:32
В Челябинской области появится филиал инновационного центра «Сколково»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость