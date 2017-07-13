Первую руду на Томинском месторождении добудут в 2018 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Русская медная компания выполняет условия государственной лицензии на право пользования недрами для геологического изучения и добычи открытым способом медно-порфировых руд на Томинском месторождении (Челябинская область) – об этом сообщила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар в ходе выставки «Иннопром-2017».



«У нас есть согласованный план горных работ, который мы обязаны выполнять согласно условиям лицензии. Поэтому мы должны начинать открытую добычу на этом месторождении», – сообщила Наталия Гончар.

Лицензия на право пользования недрами для геологического изучения и добычи открытым способом медно-порфировых руд на Томинском месторождении в Челябинской области была выдана РМК министерством природных ресурсов РФ в 2003 году, и российское законодательство обязывает недропользователя осуществлять данную деятельность в строго регламентированные лицензией сроки.

«По плану все изыскания мы планируем завершить к августу 2017 года. С августа по декабрь будет идти разработка проектной документации. В первом квартале 2018 года завершатся общественные слушания по проекту, и мы представим документы на экспертизу, первую руду добудем в 2018 году», – уточнила Гончар, добавив, что для разработки карьеров разрешения на строительство не требуется.

Торжественный старт началу разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд дан 11 июля 2017 года на «Иннопроме». Участие в церемонии приняли министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

«Оно необходимо только на объекты капитального строительства. В контексте горно-обогатительного комбината это, в первую очередь, обогатительная фабрика. Но для того, чтобы направить руду на обогатительную фабрику, нужно подобраться к руде – снять плодородный слой почвы, убрать деревья с территорий будущих карьеров, потом вскрывать пустую породу», – уточнила она.



По словам Наталии Гончар, до начала работ территория месторождения в соответствии с действующими требованиями законодательства должна быть огорожена для обеспечения безопасности. Первым этапом по освоению месторождения полезных ископаемых является подготовка к разработке карьеров. Она включает удаление растительности и деревьев, снятие потенциально плодородного слоя, который будет храниться на специальном складе в течение всего периода отработки месторождения и в дальнейшем будет использован для рекультивации объекта. Затем начнутся вскрышные работы, удаление пустой породы, не содержащей полезных компонентов.

На первом этапе руда Томинского месторождения будет направляться на склад. Строительство обогатительной фабрики для переработки руды займет около двух лет. К осени 2019 года закладочный материал на основе хвостов обогащения Томинского ГОКа должен пойти в Коркинский угольный разрез – напомним, РМК параллельно прорабатывает проект его рекультивации под кураторством Минприроды, Росприроднадзора и Минэнерго РФ.

Томинское месторождение медно-порфировых руд находится в Сосновском районе Челябинской области. Открыто в 1957 году. Входит в 50 самых крупных месторождений в мире, запасы месторождения оцениваются в 660 млн тонн руды.

Русская медная компания планирует возвести на месторождении горно-обогатительный комбинат, который обещает стать одним самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Инвестиции в проект превысят 65 млрд рублей. В состав комбината войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Предполагается, что Томинский ГОК будет перерабатывать 28 млн тонн медно-порфировой руды в год и выпускать до 500 тыс. тонн медного концентрата.