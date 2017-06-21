Освобождение моногородов от привязки к крупным предприятиям обсудили на форуме в Сатке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сатке (Челябинская область) 20 июня 2017 года стартовал форум «Моногорода: инструментарий позитивных трансформаций» – на пленарном заседании обсуждались пути освобождения населенных пунктов от привязки к крупным градообразующим предприятиям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участие в мероприятии приняли губернатор Челябинской области Борис Дубровский, директор департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ РФ Оксана Демченко, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева.

«Внимание, которое уделяется моногородам на федеральном уровне, нужно использовать, чтобы на опыте проблемных территорий сгенерировать новые муниципальные практики, выработать универсальные алгоритмы выхода из кризиса депрессивных территорий. Сейчас этой работе придан мощный импульс, в том числе в рамках проекта партии "Единая Россия" "Формирование комфортной городской среды". Благодаря эффективной работе с федеральным центром, в этом году Челябинская область дополнительно направит на реализацию программ благоустройства свыше 1,1 млрд рублей», – заявил губернатор в приветственном слове.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин пояснил, что работа сегодняшнего форума посвящена именно организации и реализации комплексных планов развития моногородов, которые уже защищены по 319 населенным пунктам России.

«При практической реализации, в первую очередь, необходимо администрирование со стороны муниципальных властей, поддержка с областного уровня, лояльность контрольно-надзорных органов. Следующий срез – это разработка бизнес-идей и проектов. Сегодня есть дефицит проработанных инвестпроектов. Важно, чтобы главы муниципалитетов ориентировались на такую работу – разработку бизнес-идей, поиск ниш, где реально применить возможности предпринимателей и саму подготовку инвестпланов», – отметил Олег Цепкин.

Также на пленарном заседании выступила заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева. Она рассказала о правительственной программе развития моногородов. Основным ее показателем станет количество новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. При этом средства в соотношении 95% : 5% из федерального и регионального бюджетов будут выделяться на финансирование инвестпроектов, направленных на диверсификацию экономики. Реализация программы запланирована до 2025 года.

«Наша задача в целом по всем моногородам – создать новые производства, чтобы уйти от зависимости от градообразующих предприятий. Главное – чтобы жители чувствовали заботу государства», – отметила Ирина Макиева.

Отметим, что форум проходил на территории именно моногорода, и губернатор Челябинской области Борис Дубровский высоко оценил работу саткинских властей по диверсификации экономики муниципалитета.

«В Саткинском районе муниципальные власти и бизнес не боятся экспериментировать, предлагая новые решения как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в социокультурном пространстве. Речь идет не только о развитии событийного туризма, хотя и в этом плане Сатка на рекреационной карте региона – одна из крупных точек роста. Прежде всего, речь идет о создании особого жизненного пространства», – заметил глава региона.

Зампредседателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, в свою очередь, дала позитивную оценку властям еще одного пока еще моногорода – Златоуста. «Златоуст не кризисный город, мы возлагаем на него большие надежды. По итогам работы хотелось бы видеть Златоуст в числе лидеров», – отметила эксперт, выразив надежду, что за ближайшие два года руководство города выполнит поставленную задачу по созданию новых рабочих мест.

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева рассказала о ходе реализации программы комплексного развития моногородов на Южном Урале. «В Челябинской области расположено 16 таких муниципалитетов, при этом в семи наблюдается наиболее сложное социально-экономическое положение. Для решения основных проблем моногородов проводится системная работа региональных и муниципальных органов власти. Были разработаны комплексные программы развития, которые будут реализовываться до 2025 года. Главные цели: обеспечение возможности развития моногородов путем создания новых рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями, привлечение инвестиций, улучшение качества городской среды и снижение зависимости экономики от градообразующих предприятий», – отметила Акбашева.

По каждому из пунктов установлены индикативные показатели. Так, в 2017-2018 годах должно быть создано не менее 15 тыс. 225 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. В том числе 6 078 – в Магнитогорске, 2 457 – в Усть-Катаве, 1 159 – в Златоусте. К слову, годовой план уже выполнен в Златоусте и Озерске, зато заметное отставание наблюдается в Аше, Миньяре, Нязепетровске, Усть-Катаве.

Также установлены индикативы по выполнению до конца 2018 года мероприятий программы «Пять шагов благоустройства повседневности». До 1 марта 2018 года должно быть реализовано 47 проектов. На 15 июня 2017 года начата работа по 37 проектам в 13 моногородах. Наиболее крупные запущены в Златоусте (реконструкция детского парка в районе машиностроительного завода), Магнитогорске (строительство школы с бассейном на 825 учащихся), Озерске (благоустройство участка проспекта Карла Маркса). Не приступили Миасс, Миньяр, Нязепетровск.

Что касается обучения команд, управляющих развитием моногородов, то оно завершено во всех 16 населенных пунктах.

Также по всех 16-ти южноуральских моногородах до конца 2018 года планируется реализовать инвестпроекты (сейчас они начаты везде, кроме Нязепетровска и Сима); согласно целям программы планируется привлечь 129 млрд 649,5 млн рублей инвестиций в основной капитал и, как следствие, повысить инвестиционную привлекательность моногородов. Данная работа, по наблюдению экспертов, наиболее активно идет в Магнитогорске, Златоусте, Усть-Катаве, Озерске и Снежинске.

Кроме того, по результатам реализации программ к концу 2018 года планируется создать в Челябинской области не менее четырех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). На сегодняшний день правительством РФ принято решение о создании ТОСЭР в Бакале. Рассматриваются аналогичные решения в отношении Озерска, Снежинска и Верхнего Уфалея.