На субсидии ж/д перевозчикам выделят 166 млн рублей в 2017 году в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На субсидии железнодорожным перевозчикам в Челябинской области выделят 166 млн рублей в 2017 году – с граждан за один пассажиро-километр будет взиматься 2,40 рублей, а оставшиеся расходы компенсирует государство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На заседании правительства утвержден порядок компенсации убытков Свердловской и Башкортостанской пригородным компаниям, осуществляющим пригородные перевозки на территории региона.

Так, на 2017 год установлены следующие тарифы: с пассажиров с 1 февраля 2017 года за один пассажиро-километр будет взиматься 2,40 рубля. При этом экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении составит для ОАО «Свердловская пригородная компания» – 3,28 рубля за один пассажиро-километр, а для ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» – 9,96 рубля.

Разница между тарифом для пассажиров и экономически обоснованным тарифом компенсируется из областного бюджета. В региональной казне на эти цели заложено 166,369 млн рублей (в 2016 году было 163 млн).

«С 1 февраля 2017 года тарифы для пассажиров вырастут незначительно, на 2,2%. В пересчете на реальные деньги это всего 10 копеек. Расходы области на компенсацию выпадающих доходов железнодорожных перевозчиков вырастут примерно на 3-4 млн рублей», – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик.

Добавим, что в 2017 году по территории области будет курсировать 63 электрички.