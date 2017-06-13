На приоритетные социальные программы в Челябинской области выделено дополнительно 4 млрд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На приоритетные социальные программы в Челябинской области будет дополнительно выделено 4 млрд рублей – соответствующие изменения в бюджет-2017 по поручению губернатора будут внесены уже в июне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, средства направлены на исполнение майских указов президента России Владимира Путина и реализацию других социально значимых проектов.

«Приоритет отдается ремонту и содержанию дорог, реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы «Реальные дела», развитию системы здравоохранения и оказания медицинской помощи, модернизации системы образования, газификации», – подчеркнул Борис Дубровский.

Он добавил, что выделение из областного бюджета дополнительных средств стало возможным благодаря оживлению в региональной экономике.

«Дополнительное финансирование стало возможным благодаря стабильной работе ряда крупных промышленных предприятий, росту прибыли в коммерческих организациях области. Также безусловный эффект принесли наши меры по проведению на протяжении трех лет сбалансированной бюджетной политики, оптимизации расходов и ухода от различного рода издержек», – сказал Дубровский.

Глава региона поручил подготовить изменения в областной бюджет и внести их в июне в установленном порядке на утверждение Законодательного Собрания области.