Вт, 13.06.2017, 15:39 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 14:17

На приоритетные социальные программы в Челябинской области выделено дополнительно 4 млрд


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На приоритетные социальные программы в Челябинской области будет дополнительно выделено 4 млрд рублей – соответствующие изменения в бюджет-2017 по поручению губернатора будут внесены уже в июне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, средства направлены на исполнение майских указов президента России Владимира Путина и реализацию других социально значимых проектов.

«Приоритет отдается ремонту и содержанию дорог, реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы «Реальные дела», развитию системы здравоохранения и оказания медицинской помощи, модернизации системы образования, газификации», – подчеркнул Борис Дубровский.

Он добавил, что выделение из областного бюджета дополнительных средств стало возможным благодаря оживлению в региональной экономике.

«Дополнительное финансирование стало возможным благодаря стабильной работе ряда крупных промышленных предприятий, росту прибыли в коммерческих организациях области. Также безусловный эффект принесли наши меры по проведению на протяжении трех лет сбалансированной бюджетной политики, оптимизации расходов и ухода от различного рода издержек», – сказал Дубровский.
Глава региона поручил подготовить изменения в областной бюджет и внести их в июне в установленном порядке на утверждение Законодательного Собрания области.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, бюджет, борис дубровский, бюджет челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 12:17
На ММК отметили 85-летие одной из старейших домен
сегодня, 10:38
Торговый дом ММК удвоил продажи металлопродукции в Казахстане
10 июня, 22:33
Завод мебельных фасадов за 60 млн рублей запущен под Еманжелинском
10 июня, 13:01
Решение о ликвидации «Уфалейникеля» акционеры примут в июле
09 июня, 15:21
Мечел награжден за активное участие в Годе экологии
09 июня, 11:29
Агентство инвестразвития привлечет на Южный Урал не менее 4 млрд рублей в 2017 году
08 июня, 14:22
Челябинские энергетики подключили сотовую вышку в Аргаяше
08 июня, 10:30
Определены победители конкурса на лучшее рационализаторское предложение ММК
08 июня, 09:59
ВАЖНО. В Челябинске дорожает бензин
07 июня, 14:57
Под завод строительных смесей в Магнитогорске подберут альтернативную площадку
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость