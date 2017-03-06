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Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 16:16

Бакал стал территорией опережающего развития


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Город Бакал (Саткинский район, Челябинская область) официально стал территорией опережающего развития (ТОР) – соответствующий документ подписал предправительства России Дмитрий Медведев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Этим же документом создание ТОРов регламентировано в Смоленской и Мурманской областях и Республике Коми. «Информирую о том, что подписано решение о создании ТОР в городе Бакал в Челябинской области, ТОР в Дорогобуже – это Смоленская область, затем ТОР в Емва – Республика Коми, и еще ТОР на территории Мурманской области, в городе Кировск», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

Он добавил, что все четыре города являются монопрофильными населенными пунктами, где необходимо применять технологии и создавать условия для роста малого и среднего бизнеса, которые позволят избавиться от монопрофильности этих городов.

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Теги: дмитрий медведев, правительство рф, новости сатки, тосэр, новости бакала
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