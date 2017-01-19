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Агентство новостей Доступ 1 19 января 2017 года, 10:35

Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минфин России отказался поддержать предложенный Минздравом проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы» – несогласие ведомства вызвали предложенные в документе повышение ставок акцизов на табачную продукцию и дополнительные налоги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь, из государств-членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится», – рассказали в профильном министерстве.

Минздрав хочет запретить продажу табака всем родившимся в 2015 и позже

Между тем, по данным газеты «Известия», отрицательные заключения на документ подготовили также Минпромторг и Минэкономразвития. Ранее с критикой проекта уже выступила ФАС. Таким образом, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение.

Напомним, подготовленная Минздравом концепция предлагает поэтапное повышение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, введение с 2017 года 10-процентного налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет и с 2018 года — «экологического налога» на сигареты (его размер не уточнялся). Увеличить акцизы предлагается весьма значительно: например, к 2020 году – до уровня 4,4 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 13,5% от расчетной стоимости (исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 6 тыс. рублей за 1 тыс. штук). К слову, в этом году ставки составляют 1 562 рубля за тысячу штук плюс14,5%.

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Теги: минздрав, минфин, курение, новости челябинска
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