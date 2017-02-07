Инвестгруппа «РВМ Капитал» создала компанию для участия в проекте ВСМ Екатеринбург – Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инвестиционная группа «РВМ Капитал» (ЗАО) в начале января 2017 года зарегистрировала 100-процентную «дочку» – ООО «РВМ Высокоскоростные магистрали», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил Интерфаксу представитель группы «РВМ Капитал», новая проектная компания создана «для возможного вхождения в хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" (ХП "УСМ")». Отраслевая принадлежность «РВМ ВСМ» – «предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению». Первичный уставный капитал составляет 1,25 млн рублей.

Напомним, ХП «УСМ» было зарегистрировано правительством Челябинской области и структурой Внешэкономбанка – ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» – для реализации проекта по строительству железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург – Челябинск. Организация должна разработать предварительное технико-экономическое обоснование и определить его стоимость.

Планируется, что строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора (концессионера) и привлеченного финансирования. Предварительная стоимость работ оценивалась в 122,6 млрд рублей (данные на март 2016 года). С учетом прогнозных цен на период 2016-2019 годов и возможных затрат на строительство депо – в 165 млрд. Возможность участия в проекте в настоящее время прорабатывается с Китайскими железными дорогами, немецкими, итальянскими и южнокорейскими компаниями.

Пуск поездов предварительно ожидается в 2023 году. Возврат инвестиций должен быть обеспечен на этапе эксплуатации магистрали за счет генерируемых эффектов от реализации проекта.

Напомним, проект ВСМ Екатеринбург – Челябинск включен в первый этап (до 2020 года) программы скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ, разработанный ОАО «РЖД». Он интегрируется с «магистральной» ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург – Пекин. Проект предполагает строительство новой двухпутной линии общей протяжностью около 238 км. Движение на линии предполагается осуществлять как скоростными, так и ускоренными региональными поездами. Время в пути скоростного поезда составит 1 час 5 минут, ускоренного регионального поезда – 2 часа 15 минут.

Согласно предварительным оценкам Федерального центра проектного финансирования в перспективе проект может обеспечить суммарный прирост ВРП Свердловской и Челябинской областей до 1 трлн 274 млрд рублей к 2030 году.

Инвестгруппа «РВМ Капитал» к настоящему времени реализовала более 40 проектов в банковской сфере, страховании и машиностроении, добыче и переработке сырья, портовой деятельности и логистике. Инвестирует в венчурные проекты и недвижимость, занимается доверительным управлением. Справка «Интерфакс-Недвижимость».