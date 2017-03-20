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Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 12:17

Пять инвесторов готовы вложить в Бакал около 1 млрд рублей – Дубровский


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пять инвесторов объявили о готовности создать более 900 рабочих мест в Бакале (Саткинский район, Челябинская область), получившем статус ТОСЭР, – об этом сообщает пресс-служба губернатора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Борис Дубровский провел переговоры с собственниками компаний, готовых инвестировать в развитие бизнеса на территории Бакала около 1 млрд рублей и открыть более 900 рабочих мест. Речь идет о перспективах создания индустриального парка, открытии завода по переработке отходов металлургического производства, швейной фабрики, разработке месторождений кварцита и известняка», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по всем проектам будут сформированы дорожные карты – с учетом государственных вложений в инфраструктуру, социальную сферу и опережающее обучение сотрудников.

«Цель нашей работы будет достигнута тогда, когда Бакал перестанет являться моногородом, получит экономическую устойчивость и многопрофильное развитие. Необходимо сконцентрироваться на создании комфортных условий для инвесторов в городе и формировании социального микроклимата», – приводит пресс-служба слова губернатора.

Напомним, 6 марта 2017 года правительство РФ присвоило Бакалу статус территории опережающего социально-экономического развития. Инвесторы-резиденты ТОСЭР получат существенные долгосрочные льготы по социальным выплатам, налогам на имущество, землю и прибыль.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, инвестиции, новости сатки, тосэр, новости бакала
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