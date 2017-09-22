Сб, 23.09.2017, 02:27 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 16:25

Дубровский призвал местных производителей активнее продвигать свои товары в магазинах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил увеличение ассортимента южноуральских производителей в торговых сетях благодаря политике протекционизма – в магазинах стало появляться больше продуктов питания, выпущенных на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По поручению Дубровского областное правительство продвигает товары местных производителей в торговых сетях. Подписаны соглашения с крупнейшими ритейлерами – «Пятерочка», Spar, «Проспект», «Ашан», «Магнит», «Дикси», «Красное и белое» и «Лента». Основная цель договоренностей – избежать необоснованного роста цен и дать возможность местным поставщикам продавать товары в розничных магазинах.

«Мы видим, что соглашения работают. В результате наблюдаются не только увеличение количества локальных поставщиков во всех торговых сетях, но и расширение ассортимента местной продукции», – отметил глава региона.

Присутствие местных производителей в торговых сетях обсуждалось на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Глава Росздравнадзора Лариса Землянская доложила губернатору об операции «Пангея», направленной на борьбе с контрафактом на фармацевтическом рынке. Исполняющий обязанности руководителя управления Россельхознадзора Игорь Доможиров сообщил о реализации запрета на ввоз санкционной продукции в регион. Для Челябинской области как граничащего с Казахстаном региона эта проблема особенно актуальна.

Теги: челябинская область, борис дубровский, санкции, торговля, торговые сети
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 590
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 11:24
«Карабашмедь» остановит работу 3 цехов
вчера, 10:40
Керамический завод ММК отмечает 25-летний юбилей
вчера, 09:54
К проекту ММК подключился инновационный стартап из Екатеринбурга
21 сентября, 15:16
Торговым сетям запретили открывать магазины в 14 муниципалитетах Челябинской области
21 сентября, 14:57
ММК разработал уникальную технологию производства проката для Арктики
21 сентября, 13:28
Правительство поможет южноуральским аграриям купить элитные семена
21 сентября, 09:50
Более 1 млрд рублей заработает на продаже акций бюджет Челябинской области
20 сентября, 16:00
ЧМК запустил в работу производство сварной балки
20 сентября, 15:00
Михеевский ГОК повысит извлечение меди в концентрат до 90%
20 сентября, 14:09
ММК ресертифицировал систему менеджмента качества
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость