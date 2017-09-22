Дубровский призвал местных производителей активнее продвигать свои товары в магазинах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил увеличение ассортимента южноуральских производителей в торговых сетях благодаря политике протекционизма – в магазинах стало появляться больше продуктов питания, выпущенных на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По поручению Дубровского областное правительство продвигает товары местных производителей в торговых сетях. Подписаны соглашения с крупнейшими ритейлерами – «Пятерочка», Spar, «Проспект», «Ашан», «Магнит», «Дикси», «Красное и белое» и «Лента». Основная цель договоренностей – избежать необоснованного роста цен и дать возможность местным поставщикам продавать товары в розничных магазинах.

«Мы видим, что соглашения работают. В результате наблюдаются не только увеличение количества локальных поставщиков во всех торговых сетях, но и расширение ассортимента местной продукции», – отметил глава региона.

Присутствие местных производителей в торговых сетях обсуждалось на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Глава Росздравнадзора Лариса Землянская доложила губернатору об операции «Пангея», направленной на борьбе с контрафактом на фармацевтическом рынке. Исполняющий обязанности руководителя управления Россельхознадзора Игорь Доможиров сообщил о реализации запрета на ввоз санкционной продукции в регион. Для Челябинской области как граничащего с Казахстаном региона эта проблема особенно актуальна.