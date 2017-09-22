Полицейские изъяли 1,5 тыс. контрафактных медицинских изделий в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске сотрудники полиции изъяли 1,5 тыс. контрафактных медицинских изделий, 420 поддельных таблеток и 280 запрещенных пилюль биологически-активных добавок (БАД) – таковы результаты недельной операции «Пангея», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Операция, которая проходила с 12 по 19 сентября, направлена на борьбу с контрафактом и незаконным оборотом лекарств на фармацевтическом рынке. За неделю полицейские провели 511 проверок с изъятием поддельных таблеток, изделий и фальсифицированных, опасных и незаконно ввезенных в Россию БАДов.

По итогам операции составлено 11 административных протоколов по статье 14.1 КоАП РФ, за ведение бизнеса без лицензии, девять – по статье 14.10 КоАП, за незаконное использование товарных знаков и названий, еще два – по статье 14.15 КоАП, за нарушение правил продажи отдельных товаров.