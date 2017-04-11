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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 10:04

Челябинские арендаторы земли задолжали мэрии 2 млрд рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские арендаторы земли задолжали мэрии порядка 2 млрд рублей – власти перешли от предупреждений к действиям: выезд за границу в канун отпусков ограничен для 88 предпринимателей и юрлиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

По словам председателя КУИиЗО Сергея Чигинцева, сегодня в суд направлено 57 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму более 165 млн рублей. Одновременно с этим расторгаются договоры аренды по 86 земельным участкам, задолженность по которым составляет более 200 млн рублей, 95 арендаторов – на пути к официальному банкротству.

Чиновник также назвал «топовых» должников, которые задолжали бюджету свыше 3 млн рублей. Это – ООО «Региональная горная компания», ООО «Призводственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия», ООО «Строительные технологии», ООО «Бетотек-Строй», ООО «Предприятие «Жилтехстрой», ООО «ЧелябЭкспоЦентр», ООО «Аякс Екатеринбург», ООО «ГрандСтрой».

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Теги: аренда земли, новости челябинска, судебные приставы, евгений тефтелев
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