Челябинские арендаторы земли задолжали мэрии 2 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские арендаторы земли задолжали мэрии порядка 2 млрд рублей – власти перешли от предупреждений к действиям: выезд за границу в канун отпусков ограничен для 88 предпринимателей и юрлиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

По словам председателя КУИиЗО Сергея Чигинцева, сегодня в суд направлено 57 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму более 165 млн рублей. Одновременно с этим расторгаются договоры аренды по 86 земельным участкам, задолженность по которым составляет более 200 млн рублей, 95 арендаторов – на пути к официальному банкротству.

Чиновник также назвал «топовых» должников, которые задолжали бюджету свыше 3 млн рублей. Это – ООО «Региональная горная компания», ООО «Призводственно-коммерческое объединение «Челябинск-Стройиндустрия», ООО «Строительные технологии», ООО «Бетотек-Строй», ООО «Предприятие «Жилтехстрой», ООО «ЧелябЭкспоЦентр», ООО «Аякс Екатеринбург», ООО «ГрандСтрой».