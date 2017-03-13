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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 13:41

ВАЖНО. Челябинские бизнесмены задолжали за аренду земли порядка 500 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские бизнесмены задолжали за аренду земли порядка 500 млн рублей – глава города Евгений Тефтелев анонсировал жесткие меры: злостным неплательщикам запретят выезжать за границу России отпусков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Данный вопрос градоначальник поручил проработать с судебными приставами: «Пусть вначале заплатят, а потом летят отдыхать», – заявил руководитель городской администрации на аппаратном совещании.

«Некоторые бизнесмены еще в 2010-2012 годах заключили договоры аренды земельных участков, но не вносят положенную плату. На сегодня суммарная задолженность превысила 500 млн рублей. Если долг зафиксирован судебным решением, бизнесмен не сможет выехать за пределы страны», – отметил глава города.

По его мнению, в преддверии сезона весенних и летних отпусков данная мера будет действенной и принесет положительные результаты.

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Теги: аренда земли, новости челябинска, судебные приставы, евгений тефтелев
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