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Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 18:13

ЧЭМК приостанавливает работу 8 печей из-за сложностей на рынке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском электрометаллургическом комбинате временно приостановят работу восьми печей цеха № 6 из-за ситуации на рынке низкоуглеродистого феррохрома – при этом сокращения персонала не планируется, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Коммерсант».

«Всем сотрудникам цеха будет согласно трудовому законодательству сохранена их заработная плата и предложены новые рабочие места на комбинате. Ни один человек уволен не будет. Ни о каком сокращении не может быть и речи, нам очень нужны люди этих важнейших для ЧЭМК рабочих специальностей», – заявил гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.

Часть плавильщиков трудоустроят в другие цеха, часть электрометаллургов будет работать на ремонте и обслуживании вспомогательного оборудования. Специалисты продолжат трудиться на шихтовом дворе, складе готовой продукции, на других печах, кому-то будет предложено обучение новым профессиям.

Сроки приостановки работы цеха пока неясны, но это время будет использовано для профилактики плавильных печей, необходимого ремонта и обновления ряда производственных узлов и агрегатов, говорят на предприятии.

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Теги: чэмк, новости челябинска, промышленность челябинской области, остановка
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