Балтийский банк незаконно продал долги 50 тыс. клиентов коллекторам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прецедентный конфликт между челябинкой и Балтийским банком разрешили активисты Общероссийского народного фронта – женщине удалось признать продажу ее долгов коллекторам незаконной, право на это имеют еще 50 тыс. заемщиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального «Народного фронта».

«В челябинский штаб ОНФ обратилась женщина, столкнувшаяся с давлением и угрозами со стороны коллекторов. Как выяснилось, долг заемщицы был продан банком коллекторской компании, которая требовала в срочном порядке выплатить более 150 тыс. рублей», – рассказал член регионального штаба ОНФ Вячеслав Курилин.

При анализе договора цессии выяснилось, что права требования возврата денежных средств более чем с 50 тыс. должников на общую сумму около 3 млрд 85 млн рублей коллекторам уступил банк.

«Из кредитных документов заявительницы следовало, что она не давала разрешения на уступку прав требований. Российское законодательство исходит из того, что можно продавать долги коллекторским компаниям, не имеющим лицензии, при условии согласия человека, и это должно обязательно быть прописано в договоре. В документах заявительницы такой оговорки нет, более того, там прописан запрет уступки прав требований. Поэтому 16 января 2017 года суд, рассмотрев дело, принял решение, что заключенный договор цессии является ничтожным», – рассказал Курилин.

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Более того, договор заявительницы является типовым – аналогичная оговорка имеется в документах других заемщиков. И это значит, что около 50 тыс. человек могут обратиться в суд за признанием недопустимой продажу их долгов коллекторам.

«Если коллекторы требуют с вас "перепроданный" долг, необходимо самостоятельно изучить заключенный с финансовой организацией договор. При наличии запрета договора цессии можно обратиться в суд. Кроме того, заемщики могут довести до сведения кредитора, что третьи лица незаконно требуют погашения долга, либо обратиться в правоохранительные органы с жалобой на неправомерные действия коллекторов», – советует эксперт.