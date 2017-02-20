Челябинский облсуд оставил без изменения приговор экс-главе Уральского филиала Росгранстроя

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 20 февраля, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора уральского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Бориса Дудки, частично изменил приговор, но оставил наказание без изменения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Облсуд переквалифицировал действия Дудки на предусмотренные той же статьей, но в иной редакции закона, при этом наказание оставлено без изменения», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Кроме того, областной суд отменил взыскание, наложенное на имущество гражданской супруги Дудки (нежилые здания, склад, сарай, магазин, земельный участок, денежные средства).

В остальном приговор по существу оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Приговором суда первой инстанции Дудка был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Ему было назначено восемь лет шесть месяцев в колонии строгого режима, штрафо в размере 110 млн рублей. Кроме того, экс-чиновник лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и учреждениях сроком на три года.

Приговор обжаловали осужденный, его адвокат, а также гражданская супруга и ее представитель.

Борис Дудка, который до Росгранстроя работал заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области, был задержан в августе 2014 года сотрудниками регионального УФСБ при получении взятки в размере 1,1 млн рублей. В ходе обысков у него были изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму 25 млн рублей. По версии следствия, Дудка с 2012 по 2014 годы получил взятки от руководителей коммерческой организации – более 3,5 млн рублей за подписание документов о принятии работ.