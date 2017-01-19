Более 2 млрд рублей получат южноуральские аграрии в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские аграрии получат более 2 млрд рублей господдержки в 2017 году – первый транш поступит в Челябинскую область уже в феврале, передает корреспондлент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на министра сельского хозяйства Сергея Сушкова.

«С начала года и в период проведения посевных работ южноуральским аграриям будет перечислено 2 млрд 145 млн рублей. Субсидии выделяются по двум направлениям госпрограммы: 1 млрд 460 млн – в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса", 685,2 млн – по подпрограмме "Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК"», – уточнил Сушков.

В соответствии с поручением губернатора Минсельхоз Челябинской области разработал график доведения субсидий фермерам и сельскохозяйственным организациям.

«Высокие достижения аграриев в 2016 году связаны, в том числе, со своевременным доведением до них финансов в рамках господдержки. Они смогли закупить топливо, подготовить технику, семена, удобрения. Прошу Минсельхоз региона обратить на это внимание, подготовить график: когда, какие ресурсы и в каких направлениях будут доведены до селян. Сделать это до начала посевной кампании, взять эту работу на особый контроль», – сказал Борис Дубровский.

Так, объем несвязанной поддержки субсидий, которые выплачиваются в расчете на единицу посевных площадей) составит 490,9 млн рублей. Первый транш будет перечислен в феврале, второй – в марте.

Также в марте начнется выплата субсидии на погашение краткосрочных кредитов, взятых ранее на пополнение оборотных средств. До 1 июня на эти цели планируется направить 598,5 млн рублей.

В апреле будут перечислены субсидии на поддержку мясного скотоводства (70 млн рублей) и повышение продуктивности в молочном животноводстве (213,3 млн), а также субсидии потребительским кооперативам на сбор и доставку молока (15 млн).

Грантовую поддержку начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам – 43,7 млн и 28,2 млн рублей соответственно – планируется направить по результатам проведенных конкурсов в мае.