Жительница Челябинска сломала руку, прокатившись в трамвае
В Челябинске женщина сломала руку во время поездки в трамвае – она упала в результате резкого торможения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГИБДД.
Авария произошла утром 7 февраля на улице Труда возле дома 157: 63-летняя пассажирка получила закрытый перелом лучевой кости и травму таза, была госпитализирована.
По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Аналогичная ситуация произошла в этот же день на проспекте Ленина, возле дома 63. Водитель автобуса «ЛиАЗ» (маршрут № 4) затормозил, в результате чего пассажирка 1938 года рождения упала и сломала палец. По данному факту также проводится расследование.
Фото отделения пропаганды ГИБДД