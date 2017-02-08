Жительница Челябинска сломала руку, прокатившись в трамвае

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске женщина сломала руку во время поездки в трамвае – она упала в результате резкого торможения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла утром 7 февраля на улице Труда возле дома 157: 63-летняя пассажирка получила закрытый перелом лучевой кости и травму таза, была госпитализирована.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Аналогичная ситуация произошла в этот же день на проспекте Ленина, возле дома 63. Водитель автобуса «ЛиАЗ» (маршрут № 4) затормозил, в результате чего пассажирка 1938 года рождения упала и сломала палец. По данному факту также проводится расследование.

Фото отделения пропаганды ГИБДД