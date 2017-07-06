Задержан житель Миасса, устроивший стрельбу на стадионе: есть пострадавшие

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область) задержан за стрельбу на стадионе – парень ранил в ногу мужчину, с которым повздорил, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Росгвардии.

Инцидент произошел в четверг, 5 июля, вечером на стадионе в северной части Миасса. На звуки стрельбы выехали два экипажа вневедомственной охраны войск национальной гвардии. С места происшествия увезли на скорой 35-летнего мужчину с ранением ноги.

«Получив от пострадавшего и очевидцев приметы нападавшего, сотрудники Росгвардии приняли меры по его розыску и задержанию. В ходе проведенных мероприятий по "горячим следам" бойцы задержали подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался ранее судимый 25-летний парень. У задержанного обнаружен и изъят пистолет марки "Хорхе", переделанный из травматического в боевой», – говорится в сообщении.

Гражданин доставлен в отдел полиции «Северный» ОМВД России по Миассу для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, еще одно происшествие со стрельбой произошло в среду день в Копейске. Полиция ищет киллера на скутере, расстрелявшего двух человек в поселке Бажова. Ориентировки с описанием примет подозреваемого разосланы во все отделы внутренних дел на территории региона.