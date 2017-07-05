ВНИМАНИЕ. Стрелок из Копейска был одет в плащ защитного цвета и серый шлем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция ищет киллера на скутере, расстрелявшего двух человек в поселке Бажова (Копейск, Челябинская область), – ориентировки с описанием примет подозреваемого разосланы во все отделы внутренних дел на территории региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу южноуральского главка МВД.

«Согласно полученным от свидетелей данным, нападавший передвигался на скутере серо-черного цвета, был одет в плащ защитного цвета, на голове имелся мотоциклетный шлем серого цвета», – рассказали в ГУ.

Напомним, стрельба средь бела дня раздалась в поселке Бажова 5 июля. Были причинены огнестрельные ранения двум местным жителям – 1950 и 1977 годов рождения. В результате от полученных ранений младший мужчина скончался на месте, второй был госпитализирован.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Главного управления МВД России по Челябинской области, Отдела МВД России по Копейску, представители Следственного комитета.

Сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также розыск и задержание подозреваемых в совершении преступления, добавили в ГУ.

СК возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

По предварительным данным, убитый – ранее судимый местный «авторитет».