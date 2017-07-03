Водитель скорой обгорел после ДТП с иномаркой под Пластом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Карета скорой помощи загорелась после столкновения с иномаркой на трассе в Пластовском районе (Челябинская область) – оба водителя госпитализированы в тяжелом состоянии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась сегодня, 3 июля, около 8.00 на 67 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Водитель Hyundai Trajet при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку. Иномарка вылетела прямо в лоб автомобилю скорой помощи УАЗ, 29-летний водитель которой ехал за врачом. После столкновения санитарная машина загорелась.

«Оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы. В месте, где случилось ДТП, выезд на встречную полосу был запрещен», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Известно, что карета скорой принадлежала городской больнице Пласта, куда обоих пострадавших и привезли после аварии. Водитель УАЗа с 70-процентным ожогом тела находится в реанимации. К нему приехали специалисты-комбустиологи из Челябинска. Решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр. Водитель иномарки также пребывает в тяжелом состоянии – у него сочетанная травма и переломы. Его пассажирка чудом уцелела.

Напомним, около недели назад, 25 июня, на этой же дороге произошло еще одно ДТП со скорой: Mercedes совершил столкновение с двигавшимся попутно УАЗом, автомобили выехали за пределы проезжей части, где иномарка загорелась, а санитарную машину от удара разорвало. Водитель скорой впоследствии скончался в больнице, фельдшер пострадала, госпитализирована. Водитель иномарки отделался переломом ноги.

Ольга Плеханова,

фото УГИБДД по Челябинской области