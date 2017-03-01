В Челябинске у маршрутки на ходу лопнуло колесо, пострадала пассажирка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Ленинском районе Челябинска у маршрутного автобуса во время движения лопнуло колесо, водитель применил экстренное торможение, в результате чего серьезные травмы получила одна из пассажирок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожное происшествие случилось вечером во вторник, 28 февраля, на улице Дзержинского.

«По словам 53-летнего водителя ПАЗа (маршрут № 92 ООО "Консул"), у автобуса повредилось переднее колесо, ему пришлось совершить резкое торможение. От этого маневра в салоне упала женщина 1967 года рождения», – сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки пострадавшая была доставлена в больницу.

По факту происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства.