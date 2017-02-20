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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 20 февраля 2017 года, 12:21

В Челябинске ликвидирована нарколаборатория


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Советском районе Челябинска ликвидирована нарколаборатория, производственная мощность которой составляла около 400 граммов амфетамина в месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в подъезде дома 20-Б по улице Доватора задержан 30-летний мужчина, который в съемной квартире изготавливал, хранил и незаконно сбывал психотропное вещество – амфетамин», – сообщили в пресс-центре полиции.

У задержанного изъято 10,12 грамма амфетамина, а также предметы и вещества, используемые для изготовления наркотических средств и психотропных веществ: стеклянные бутылки с соляной кислотой, щелочью и ацетоном, пластиковые контейнеры с содой и NaCl, алюминиевая фольга, бензин и пластиковая канистра.

«Реагенты для изготовления амфетамина он приобретал по цене 12 тыс. рублей за комплект через интернет-магазин. Производственная мощность нарколаборатории составляла около 400 граммов в месяц», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и пункту «г» части 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

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Теги: борьба с наркотиками, новости челябинска, полиция челябинска, нарколаборатория
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