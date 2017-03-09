В Челябинске 8 марта выявлено 20 пьяных водителей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двадцать водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, было выявлено в Челябинске 8 марта 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«За прошедшие сутки сотрудниками городской ГИБДД отстранено от управления 20 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, и 10 – не имеющих прав либо лишенных их. Выявлено 11 нарушений правил перевозки детей, за непредоставление преимущества в движении пешеходам наказано 84 водителя. Кроме того, 137 граждан привлечено к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части», – сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ведомства.

За минувшие сутки в Челябинске зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека получили ранения.

Так, вечером в праздничный день на улице Дегтярева (Металлургический район) мужчина 1976 года рождения, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль Mazda. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Ford. Виновник аварии госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По решению суда он привлечен к административной ответственности – после выздоровления 10 суток он проведет под арестом. По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства.