Лодка перевернулась из-за перегруза под Чесмой: утонули 4 детей и 3 взрослых

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трагедия на чесменском водоеме (Челябинская область), где перевернулась лодка с детьми, произошла из-за грубых нарушений требований безопасности – в перегруженном судне люди находились без спасательных жилетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Спасательные работы на месте происшествия в Чесменском районе продолжаются. Вдоль береговой линии и водной глади запруды ищут тела еще троих пассажиров опрокинувшейся накануне лодки. Трупы двух мужчин и двух детей вчера извлекли из воды. С родственниками пострадавших работают психологи.

«С восходом солнца начала работу водолазная группа специализированной пожарно-спасательной части. В Главном управлении МЧС России по Челябинской области ведет работу оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водоем Максимка, на котором случилась беда не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Однако несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза.

Находившиеся на плавсредстве люди пытались спастись, но лишь четверым из них это удалось. На помощь тонущим поспешили родственники, находившиеся на берегу, но, к сожалению, они также стали жертвами водной стихии.

Подробности произошедшего будут устанавливать следственные органы. На месте работают подразделения 7 отряда Федеральной противопожарной службы, поисково-спасательный отряд Троицка, оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области. Всего в работе задействовано 76 человек и 23 единицы техники в том числе 7 плавсредств, от МЧС – 37 человек и 8 единиц техники в том числе 4 плавсредства.

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области

