Танковый снаряд 100 мм обнаружен в 30 метрах от ж/д полотна на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стомиллиметровый танковый снаряд обнаружен в 30 метрах от железнодорожного полотна в Карталинском районе (Челябинская область) – на сообщение путевого обходчика оперативно отреагировали бойцы ОМОН Росгвардии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

«Информация об обнаружении предмета, внешне схожего с артиллерийским снарядом, поступила в ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области (дислокация в Магнитогорске) во вторник, 11 июля, – о находке сообщил путевой обходчик, который и заметил снаряд в канаве в 30 метрах от железнодорожного полотна на перегоне станции Анненск», – говорится в сообщении.

На место незамедлительно выдвинулась инженерно-техническая группа отряда. «Установлено, что предметом является 100 мм танковый артиллерийский снаряд без взрывателя примерно 1950-60-х годов выпуска», – рассказали в Росгвардии.

Опасности для жизни и здоровья граждан находка не представляет, передана следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.