18+ Спидометр застыл на 120 км/ч: трое погибли в ДТП с 4 авто на М-5 под Чебаркулем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два ВАЗа разбились в лобовом столкновении, а фургон врезался в грузовую фуру на трассе М-5 в Чебаркульском районе (Челябинская область) – трое погибли и двое госпитализированы с травмами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Крупная авария случилась сегодня, 25 сентября, утром на 1 815 км М-5 у села Травники. Водитель Lada Kalina, 54-летний мужчина, не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон. На встречке легковушка врезалась в лоб ВАЗ-2110. Удар был такой силы, что оба водителя скончались на месте. Умер и пассажир Lada Kalina. Пассажирка ВАЗ-2110 доставлена в тяжелом состоянии в больницу Чебаркуля.

«Стрелка спидометра в автомобиле Lada Kalina застыла на отметке 120 км/ч. Вследствие предыдущего происшествия в результате торможения в грузовой автомобиль Scania, двигавшийся за автомобилем Lada Kalina, врезался автофургон Citroen, водитель которого получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды БДД областной Госавтоинспекции.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД с целью выяснения возможных причин дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, автомобилисты встали сегодня в пробке на трассе, а потом увидели, как с места эвакуируют покореженные машины.